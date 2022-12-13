Автомобиль пробил ограждение и вылетел на Фонтанку

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

На углу Бородинской и набережной реки Фонтанки 17 января в 00:10 легковушка пробила ограждение и оказалась на льду. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Несмотря на продолжающуюся оттепель, лёд выдержал машину. По словам свидетелей инцидента, автомобиль уезжал от ДПС, а после того, как оказался на льду, водитель выбежал из машины и убежал.

Извлекали машину с помощью подъёмного крана. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Ранее на набережной Фонтанки ещё один автомобиль пробил ограждение и упал на лед. Водитель не справился с управлением.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Даша Кортина)