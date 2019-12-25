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Водитель задавил пожилую велосипедистку в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:30
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Водитель задавил пожилую велосипедистку в Красногвардейском районе

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Женщина скончалась до госпитализации.

В субботу, 1 июля, в Красногвардейском Петербурга пожилая женщина попала под колеса автомобиля "Митсубиси Паджеро". Пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Авария произошла у дома 8 по Рябовскому шоссе. Женщина в возрасте примерно 60 лет скончалась до приезда скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего уточняются, личность погибшей будет установлена.

Ранее мы рассказали о том, что с места столкновения грузовика и "легковушки" во Фрунзенском районе госпитализирован пожилой водитель.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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