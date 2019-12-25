Водитель задавил пожилую велосипедистку в Красногвардейском районе

В субботу, 1 июля, в Красногвардейском Петербурга пожилая женщина попала под колеса автомобиля "Митсубиси Паджеро". Пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Авария произошла у дома 8 по Рябовскому шоссе. Женщина в возрасте примерно 60 лет скончалась до приезда скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего уточняются, личность погибшей будет установлена.
Ранее мы рассказали о том, что с места столкновения грузовика и "легковушки" во Фрунзенском районе госпитализирован пожилой водитель.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все