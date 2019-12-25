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С места столкновения грузовика и "легковушки" во Фрунзенском районе госпитализирован пожилой водитель
Сегодня, 12:40
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lizapoluda

С места столкновения грузовика и "легковушки" во Фрунзенском районе госпитализирован пожилой водитель

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Виновник ДТП не предоставил преимущества пострадавшему.

В субботу, 1 августа, на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе произошло жесткое ДТП: грузовик Scania протаранил легковую Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1953 году рождения, не предоставив ему необходимое преимущество. Об этом  сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло у дома № 61. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что двух водителей госпитализировали после ДТП во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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