С места столкновения грузовика и "легковушки" во Фрунзенском районе госпитализирован пожилой водитель

Виновник ДТП не предоставил преимущества пострадавшему.

В субботу, 1 августа, на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе произошло жесткое ДТП: грузовик Scania протаранил легковую Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1953 году рождения, не предоставив ему необходимое преимущество. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло у дома № 61. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что двух водителей госпитализировали после ДТП во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV