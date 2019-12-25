Пьянь на каршеринге разнесла территорию гаражей на проспекте Пятилеток

В результате аварии пострадала девушка, которая находилась на пассажирском сидении.

В ночь на 3 ноября в Невском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, около 00:15 водитель арендованного авто на высокой скорости вылетел с Т-образного перекрестка на проспекте Пятилеток и Ворошилова, снес забор и залетел на территорию гаражей.

"На ногах еле стоял, был не в адеквате", - описали водителя свидетели аварии.

В результате происшествия пострадала девушка, которая находилась на пассажирском сидении. Ее увезли в больницу. Машина получила существенные повреждения - полностью раскурочен капот и разбито лобовое стекло. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что на проспекте Науки трамвай "поцеловал" каршеринг.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Шапошников