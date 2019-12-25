На проспекте Науки трамвай "поцеловал" каршеринг

Движение трамваев было остановлено почти на 20 минут.

Авария с участием автомобиля каршеринга произошла в Калининском районе Петербурга вечером 31 октября – легковушка столкнулась с трамваем на перекрестке проспекта Науки и улицы Веденеева. Об инциденте сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Подробности случившегося порталу "Фонтанка" рассказали в "Горэлектротрансе". Выяснилось, что белый автомобиль "Фольксваген" вырулил на трамвайные пути в попытке уйти от столкновения на дороге, однако не учел помеху в виде набиравшего ход общественного транспорта. Информация о пострадавших не поступала. Движение трамваев было остановлено почти на 20 минут.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП с автобусами и легковушкой на перекрестке Зины Портновой и Ленинского пострадали 3 человека.

Фото: vk.com/spb_today