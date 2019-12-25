В ДТП с автобусами и легковушкой на перекрестке Зины Портновой и Ленинского пострадали 3 человека

Помимо "городского" автобуса участником аварии стала маршрутка.

Вечером в субботу, 31 октября, стало известно об аварии на перекрестке улицы Зины Портновой и Лиговского проспекта. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Проезд во все стороны крайне затруднён, собираются пробки – отмечают пользователи.

Как сообщил Piter.tv источник в экстренных службах, участников аварии – трое. Помимо автомобиля Datsun и автобуса "ЛИАЗ", который шел по маршруту №130, в ДТП попал маршрутный автобус №114, в котором не было пассажиров. В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в салоне легкового автомобиля. Мужчин 1977-го и 1980-го годов рождения госпитализировали в городскую больницу №26, третий пострадавший 1989 года рождения (предположительно, с переломом руки) также отправился в больницу на улице Костюшко.

Ранее мы сообщали о том, что ночное ДТП на перекрестке Кантемировской и Харченко попало на видео. Столкнулись "Шкода" и "Форд Фьюжн".

Фото: vk.com/spb_today