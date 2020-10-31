Ночное ДТП на перекрестке Кантемировской и Харченко попало на видео

Столкнулись "Шкода" и "Форд Фьюжн".

В ночь на субботу, 31 октября, на перекрестке улиц Кантемировской и Харченко в Петербурге столкнулись автомобили "Шкода" и "Форд Фьюжн". Момент аварии запечатлела камера наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно заметить, как "Форд" на полной скорости въезжает в чешскую иномарку, которая выехала на главную дорогу. От удара автомобиль перевернулся вокруг своей оси, а "Форд" вынесло на обочину. В результате столкновения обе машины остались без передних частей корпуса. При этом информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в массовой аварии на Зеленогорском шоссе пострадали шесть человек.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv