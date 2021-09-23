Водитель выгнал льготницу из маршрутки в Подмосковье

Он отказался принимать к оплате за проезд социальную карту и грубил в отношении пассажирки.

Водитель маршрутного такси в подмосковных Люберцах выгнал из салона женщину, которая пыталась проехать по льготной карте москвича. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным интернет-портал "Люберцы.рф", водитель маршрутного такси №43 отказался принимать к оплате за проезд соцкарту и грубил в отношении пассажирки. Воителя уволили за непозволительное поведение.

Отмечается также, что с 1 августа текущего года маршрут, на котором произошел данный инцидент, входит в перечень 140 льготных, вследствие чего водитель был обязан позволить женщине проехать по документу.

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Видео: Telegram/Mash