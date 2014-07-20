У военкомата в Выборге избили и ограбили двух человек

Злоумышленники отобрали у двух друзей мобильные телефоны и деньги.

В ночь на 23 сентября в полицию Выборга обратился молодой человек и сообщил, что его вместе с другом избили и ограбили. Об этом сообщили 47news.

Как оказалось, двое молодых людей стояли у здания выборгского военкомата на Ленинградском шоссе в позднее время, тогда на них и напали двое. Неизвестные сильно избили парней: один потерял сознание и упал на асфальт. Злоумышленники забрали телефоны и порядка 20 тысяч рублей и скрылись.

Единственное, что запомнил пострадавший, что нападавшие были не славянской внешности.

Ранее мы писали, что ДТП на Московском проспекте остановило движение трамваев по выделенной полосе.

Фото: Piter.tv