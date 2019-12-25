ДТП на Московском проспекте остановило движение трамваев по выделенной полосе

На место прибыла карета скорой помощи.

Трамваи встали в пробку на Московском проспекте из-за ДТП около Университета МЧС. Об этом 23-го сентября сообщили очевидцы в соцсетях.

Участниками аварии около перекрестка Московского проспекта и Благодатной улицы стали два легковых автомобиля. Судя по кадрам, столкновение произошло на скорости. В результате ДТП одна из машин налетела на столб, который рухнул на трамвайные пути. Движение трамваев оказалось заблокировано в сторону станции метро "Парк Победы".

По предварительным данным, все остались живы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель Chery разбился насмерть, вылетев из машины на тротуар в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Кочетков