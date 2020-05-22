Водитель в Ленобласти помог маме-утке

Мужчина перенес утят, выбежавших на проезжую часть.

На одной из дорог Ленинградской области запечатлели милую сцену: мужчина помог семейству утят забраться на обочину с проезжей части. Видео появилось в ВК-сообществе "Дорожный Контроль Ленинградская Область".

Утка вела своих детей прямо вдоль трассы: сама она смогла преодолеть поребрик, а вот утятам это было не под силу. Заметивший семейку водитель аккуратно притормозил рядом с птицами пришел на помощь.

Ранее мы рассказали о том, что мужчина нашел и спас новорожденного лосенка в Тихвинском районе.

Видео: ВКонтакте / kng_kontrol47