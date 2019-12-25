Мужчина нашел и спас новорожденного лосенка в Тихвинском районе

За ним так и не вернулась мама.

Во вторник, 19 мая, в лесу деревни Ганьково Тихвинского района был найден новорожденный лосенок: его спас местный житель. Об этом сообщила пресс-служба областного Охотнадзора.

Обнаружив малыша, мужчина обратился к работникам комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Мать лосенка ждали целые сутки, но она так и не вернулась. В результате детеныша направили на добром и реабилитацию в турцентр "Верхние Мандроги".

Добавим, что за весну 2020 года в лесах Ленобласти было обнаружено 8 потерявшихся лосят.

Ранее мы рассказали о том, что краснокнижные орлы создали пару в Ленобласти.

Фото: Охотнадзор Ленинградской области