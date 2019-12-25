Краснокнижные орлы создали пару в Ленобласти

Птицы долго налаживали отношения.

В питомнике хищных птиц 47-ого региона образовалась новая пара императорских орлов – Матильда и Джеф. Их отношения развивались долгое время, а теперь птицы готовы к созданию потомства. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Джефа перевели в вольер к Матильде еще в августе прошлого года. Он прибыл в питомник из контактного зоопарка и уже не сможет вернуться в жизни на природе. На некоторое время самка заняла доминирующую позицию и не позволяла подойти к себе, но с приходом весны в "семье" все наладилось. Сейчас птицы обустраивают гнездо и готовятся к выведению орлят.







Отметим, что императорских орлов можно встретить на страницах Красных книг Международного союза охраны природы, России, Казахстана и Азербайджана. Период размножения начинается в возрасте 5-6 лет. Пары остаются вместе на всю жизнь.

Ранее мы рассказали о том, что под Выборгом снова заметили медведя.

Фото: Росприроднадзор