Молодой водитель в Камышовке съехал в кювет и скрылся с места ДТП

Вечером вторника, 7 апреля, в деревне Камышовка в Выборгском районе произошло ДТП. Водитель "Пежо 1007", направлявшийся в сторону Каменки, съехал в кювет. Об этом стало известно Piter.TV.
Происшествие произошло на 23 км дороги "Высоцкое - Синицыно". Автомобилист не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Медики Выборга оказали 18-летнему водителю первую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. После ДТП молодой человек скрылся.
Сейчас сотрудники ДПС проводится проверка, детали произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что на дорогах Выборга работают дезинфекторы.
Фото: Pixabay
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