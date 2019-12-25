Молодой водитель в Камышовке съехал в кювет и скрылся с места ДТП

Ему успели оказать первую помощь.

Вечером вторника, 7 апреля, в деревне Камышовка в Выборгском районе произошло ДТП. Водитель "Пежо 1007", направлявшийся в сторону Каменки, съехал в кювет. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие произошло на 23 км дороги "Высоцкое - Синицыно". Автомобилист не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Медики Выборга оказали 18-летнему водителю первую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. После ДТП молодой человек скрылся.

Сейчас сотрудники ДПС проводится проверка, детали произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на дорогах Выборга работают дезинфекторы.

Фото: Pixabay