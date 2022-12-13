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Водитель уехал на горящем автомобиле с заправки в Сахалинской области

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Пострадавшему мужчине пришлось обращаться за помощью врачей.

На территории Сахалинской области в городе Оха загорелся автомобиль. Инцидент произошел на автозаправке. Известно, что пострадал водитель транспортного средства. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала SHOT. Специалисты пояснили, что на одной из местных АЗС двое россиян заправляли машину, но в какой-то момент у нее вспыхнул бензобак. Шоферу удалось сбить с себя пламя, а затем он выехал за пределы заправки. Позже автомобиль удалось потушить. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги первой и второй степени.

В 2023 году в Петербурге установят 45 электрозаправочных станций.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: автозаправка, сахалин, сахалинская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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