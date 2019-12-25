Водитель трамвая ударила ножом своего коллегу на проспекте Космонавтов

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что петербургская полиция разбирается в обстоятельствах поножовщины в Московском районе. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в минувший вторник, 27 октября, в квартире дома 74 по проспекту Космонавтов. Предполагается, что конфликт произошел между 43-летней петербурженкой и 36-летним мужчиной. В итоге женщина ударила своего оппонента ножом. Отмечается, что участники конфликта оказались коллегами, они работали водителями трамвая.

Известно, что у петербуржца диагностировали колото-резаную рану грудной клетки. Мужчина находится в больнице, состояние тяжелое.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в гранд-отеле в центре Петербурга ночью искали бомбу.

Фото:pixabay