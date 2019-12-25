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Водитель такси в Москве наехал на пешехода с коляской
Сегодня, 14:12
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lesjasap

Водитель такси в Москве наехал на пешехода с коляской

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Информация о пострадавших уточняется.

Водитель такси в Москве наехал на пешехода с детской коляской. Об этом сообщили представители столичного департамента по транспорту через аккаунт в Telegram-канале. По данным чиновников, в настоящее время на месте инцидента работает бригада "скорой помощи".

На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет.

сообщение дептранса Москвы

Центр Петербурга и часть Петроградки начали перекрывать перед шествием в память Бориса Немцова.

Фото: Telegram/Департамент транспорта в Москве

Теги: детская коляска, москва
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, ДТП,

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