Петербуржец спрыгнул с ЗСД, спасаясь от машины

Мужчина выжил, но получил серьезные увечия.

Житель Петербурга попал в реанимацию после прыжка с ЗСД. Об этом сообщают "Невские Новости", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился 17 августа в районе четырех часов дня. На съезде с ЗСД на Васильевском острове произошла авария, и водитель одной из машин спрыгнул с моста, чтобы избежать столкновения.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии: у него диагностировали ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, закрытую травму груди и живота с повреждением внутренних органов, закрытый перелом ключицы, плечевой кости, костей носа и обеих лодыжек.

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