В Пушкинском районе женщина погибла в ДТП

Пассажиры доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В понедельник, 20 августа, в Пушкинском районе женщина попала в смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился у дома 9 на Горной улице около трех часов ночи. ВАЗ 2109 съехал в кювет и врезался в дерево. Женщина-водитель получила травмы несовместимые с жизнью, трое пассажирова доставлены доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

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