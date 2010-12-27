На Проспекте Культуры таксист насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Водитель пытался скрыть следы преступления.

В воскресенье, 19 августа, в Выборгском районе неизвестный водитель такси насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе и попытался скрыть следы преступления. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Инцидент случился около трех часов ночи возле 57 отдела полиции на Проспекте Культуры. "Шкода" сбила мужчину на пешеходном переходе, в результате чего тот скончался от полученных травм. Водитель с товарищами попытался затащить тело пострадавшего на заднее сиденье и скрыться с места ДТП. Очевидцам удалось задержать одного из преступников. Полиция ведет розыск его соучастников.

Фото: ВКонтакте/spb_today

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