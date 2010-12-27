Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Ириновском проспекте иномарка сбила женщину-пешехода
Сегодня, 11:59
0
Rybka123
249

На Ириновском проспекте иномарка сбила женщину-пешехода

0
 
 

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 18 августа, в Красногвардейском районе петербурженка попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 15:00 у дома №16 по Ириновскому проспекту. "Форд Фокус" сбил женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, нарушала ли женщина ПДД, переходя через дорогу. По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: На Ленсоветовской дороге перевернулся самосвал

Теги: дтп , новости санкт петербурга
Категории: Лента новостей ДТП Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5