На Ириновском проспекте иномарка сбила женщину-пешехода

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 18 августа, в Красногвардейском районе петербурженка попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 15:00 у дома №16 по Ириновскому проспекту. "Форд Фокус" сбил женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, нарушала ли женщина ПДД, переходя через дорогу. По факту ДТП проводится проверка.

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