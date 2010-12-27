Водитель "скорой" погиб в ДТП в Красноярском крае на трассе "Сибирь"

На трассе "Сибирь" грузовик протаранил скорую помощь.
В социальной сети в ВКонтакте сообщается, что ДТП произошло днем 1 декабря в деревне Елизаветка Нижнеингашского района. Скорая помощь под управлением 65-летнего водителя разворачивалась на трассе "Сибирь" с правой обочины и не предоставила преимущество фуре с полуприцепом. "Даф".
После мощного удара УАЗ медицинской помощи сильно деформировало, а грузовик съехал с трассы и врезался в нежилой дом.
В результате ДТП водитель "скорой" погиб. Фельдшер 38 лет была доставлена в больницу, водитель грузовика серьезных травм не получил.
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Фото: ВК, ЧП Красноярск
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