Водитель "скорой" погиб в ДТП в Красноярском крае на трассе "Сибирь"

В скорую помощь, которая разворачивалась на дороге, влетел грузовик.

На трассе "Сибирь" грузовик протаранил скорую помощь.

В социальной сети в ВКонтакте сообщается, что ДТП произошло днем 1 декабря в деревне Елизаветка Нижнеингашского района. Скорая помощь под управлением 65-летнего водителя разворачивалась на трассе "Сибирь" с правой обочины и не предоставила преимущество фуре с полуприцепом. "Даф".

После мощного удара УАЗ медицинской помощи сильно деформировало, а грузовик съехал с трассы и врезался в нежилой дом.

В результате ДТП водитель "скорой" погиб. Фельдшер 38 лет была доставлена в больницу, водитель грузовика серьезных травм не получил.

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Фото: ВК, ЧП Красноярск