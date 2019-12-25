Автомобилиста осудили на два года за поездку под "кайфом" и сбитую на тротуаре петербурженку

Сбитая женщина умерла в больнице от полученных из-за наезда травм.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор Алексею Габидуллину, признанному виновным в нарушении ПДД. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в октябре 2019 года Габидуллин сел за руль автомобиля-мусоровоза, принадлежащего ОАО "АВТОПАРК №6 "СПЕЦТРАНС", находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчина выехал на машине на тротуар улицы Есенина у дома №3 по Придорожной аллее, чтобы загрузить мусор из контейнеров, а затем начал двигаться задним ходом по тротуару. Автомобилист не убедился в безопасности маневра и наехал на петербурженку, которая шла позади мусоровоза в том же направлении. В результате ДТП потерпевшая получила тяжелейшие травмы тела и переломы, сопровождаемые массивной кровопотерей, и скончалась вечером того же дня в больнице.

Суд назначил мужчина два года лишения свободы в колонии-поселении с двухлетним запретом на управление транспортным средством.

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Фото: Piter.TV