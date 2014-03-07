Момент массового ДТП на перекрестке Белы Куна и Бухарестской попал на видео

Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на понедельник, 8 марта, местные жители рассказали о массовом ДТП на перекрестке улиц Белы Куна и Бухарестской в южной части Петербурга. Видео с места происшествия показали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На перекрестке Бухарестской и улицы Белы Куна столкнулись 5 машин – написал очевидец в группе.

Видео момента аварии, попавшего на камеры наблюдения, оказалось в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить столкновение четырех автомобилей, причем к аварии с двумя последними машинами, судя по всему, привел заледеневший асфальт на дороге – один из водителей не смог вовремя затормозить. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец пожаловался в ГУ МВД на один и тот же автомобиль, который паркуется в неположенном месте. Однако сотрудники полииции не увидели нарушений, поскольку участок газона сочли не за тротуар, а за прилегающую территорию к дороге.

Видео: Piter.tv