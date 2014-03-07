Однако сотрудники ГУ МВД не увидели нарушений.

В воскресенье, 7 марта, петербуржец пожаловался в ГУ МВД на один и тот же автомобиль, который паркуется в неположенном месте. Однако сотрудники ГУ МВД не увидели нарушений, поскольку участок газона сочли не за тротуар, а за прилегающую территорию к дороге. Об этом написал сам петербуржец в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Сотрудники правоохранительных органов ответили, что дорога - территория, которая предназначена для транспортных средств, а тротуар - территория, предназначенная для пешеходов. Однако существует ещё "прилегающая территория", которая фактически не является дорогой. К ней можно отнести дворы, автостоянки и др.

Согласно 17-ой главе ПДД РФ, пешеходы имеют на "прилегающей территории" преимущество, однако не должны создавать препятствие автомобилям.

Ранее мы писали, что в России с 1 марта вступят в силу новые штрафы для водителей.

Фото:Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер