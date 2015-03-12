Водитель, сбивший пешеходов в Москве, был пьян

Мужчину и женщину, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали.

Водитель иномарки, сбивший пешеходов в Москве, был пьян. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 12 декабря на Олимпийском проспекте. Находившийся за рулем Land Rover 35-летний водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу. После ДТП он вышел из машины и сбежал в неизвестном направлении. Позже его задержали полицейские.

Мужчину и женщину, пострадавших в результате столкновения, госпитализировали. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в Москве на Страстном бульваре столкнулись легковушка и снегоуборочная техника.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно