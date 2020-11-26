Водитель сбил пешеходов на Софийской улице

Вечером в четверг, 26 ноября, на Софийской улице произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что водитель "БМВ" с номерами 56 региона (Оренбург) наехал на двух пешеходов. Изначально поступила информация, что обошлось без пострадавших, однако горожане попросили вызвать скорую помощь. Одну из пострадавших госпитализировали с ушибами.
Редакция Piter.TV получила видео момента аварии.
Ранее мы писали, что в массовом ДТП под снегом на Дунайском пострадали четверо.
Видео:Piter.TV
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