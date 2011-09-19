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В Петербурге водитель без прав сбил пассажира, выходившего из трамвая

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Уголовное дело направлено в Красногвардейский  районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге водитель предстанет перед судом за то, что сбил пассажира, выходившего из трамвая. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, днём 15 октября 2023 года 27-летний обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля Mazda 6, наехал на пешехода, который выходил из трамвая на остановке у дома 45 по улице Большая Пороховская.

Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский  районный суд для рассмотрения по существу.

В Ленобласти перед судом предстанет петербурженка, которая толкнула двух девочек под электричку.

Видео: прокуратура СПб

Теги: суд, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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