В Петербурге водитель без прав сбил пассажира, выходившего из трамвая

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге водитель предстанет перед судом за то, что сбил пассажира, выходившего из трамвая. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, днём 15 октября 2023 года 27-летний обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля Mazda 6, наехал на пешехода, который выходил из трамвая на остановке у дома 45 по улице Большая Пороховская.

Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

В Ленобласти перед судом предстанет петербурженка, которая толкнула двух девочек под электричку.

Видео: прокуратура СПб