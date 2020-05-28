Видео: водитель решил сократить путь через Московский Парк Победы

Необычным способом мужчина также выехал на дорогу.

Петербуржец решил проехать через Московский Парк Победы на машине. Очевидец заснял это на видео и поделился днем 28 мая в социальных сетях.

По словам автора видео, мужчина припарковался у фонтана "Слава", а затем выехал из парка. После этого он решил съехал через бордюр на проезжую часть на "зеленый" свет для пешеходов и уехал.

Один из пользователей предположил, что мужчина заезжал на территорию зеленой зоны по работе.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, как петербуржцы с помощью куртки ловили утят на КАД.

Видео: Александр Грицкевич / vk.com/spb_today_unpublished