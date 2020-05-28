Видео: петербуржцы с помощью куртки ловили утят на КАД

Из-за этого на участке образовалась пробка.

Петербуржцы остановились на КАД, чтобы помочь утятам перейти на другую сторону. Малышей по одному собирали в сумку, чтобы не разбегались. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на КАД у Меги Парнас (внешняя сторона от Культуры до Энгельса) 27 мая в пятом часу дня. На данном участке образовался затор из-за остановившихся Volkswagen Sharan и BMW X6. Первое, что пришло на ум другим водителям – ДТП.

Однако, проехав дальше, стало видно, как одна женщина курткой загоняла утят, а мужчина ловил их руками и прятал в сумку. Неподалеку находилась утка. Очевидцы предположили, что утят кладут в сумку, чтобы увезти с собой. Как оказалось, их всех просто перенесли в сумке на сторону, где ждала утка и выпустили.

Ранее водитель в Ленобласти помог маме-утке.

Видео: Piter.TV