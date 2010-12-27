Водитель потушил горевший автобус в Автово

Это был экскурсионный автобус с 41 пассажиром.

В пятницу, 17 августа, во время экскурсионного маршрута в автобусе задымился моторный отсек. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ РФ по Санкт-Петербургу.

Примерно в 12:20 на улице Стачек у дома №75 экскурсию пришлось прервать и оперативно выводить из автобуса пассажиров. С этой задачей справился водитель, в этом происшествии ему не понадобилась помощь МЧС, он все сделал сам еще до приезда спасателей.

Водитель автобуса сам ликвидировал пожар с помощью огнетушителя. Сделал он это еще до приезда пожарных. В салоне экскурсионного автобуса на момент возгорания находился 41 человек. Но никто из них не пострадал, всех пассажиров вывели на улицу. Пресс-служба МСЧ РФ по Санкт-Петербургу

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