За один день выборгские пожарные спасли четыре кошки

Четыре других котика надышались угарным газом и умерли.

Сегодня утром на Школьной улице в Выборге произошел пожар. На четвертом этаже пятиэтажного дома загорелась квартира. Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к поиску людей, однако нашли несколько испуганных кошек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ленобласти.

Как выяснилось позже, когда начался пожар, в квартире находилось двое подростков. Они успели выскочить из горящего помещения, однако про животных забыли. На улицу вынесли 8 кошек. Четырех животных удалось спасти. Остальные надышались угарным газом и умерли.

Одного из выживших котиков пришлось реанимировать. В начале спасатели очистили ему пасть и дыхательные пути от грязи и слизи. Далее специалисты провели сердечно-легочную реанимацию при помощи дыхательного аппарата, после чего кот очнулся. Выживших животных забрали к себе родственники погорельцев.

Ранее мы писали, что на улице Белы Куна спасли кота, который просидел двое суток на дереве.

Видео: ВКонтакте / МЧС Ленинградской области