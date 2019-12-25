Водитель потерял кошку в результате ДТП в Тихвинском районе

Животное убежало после того, как машина улетела в кювет.

В понедельник, 20 июля, в Тихвинском районе произошла авария: водитель с несколькими пассажирами, среди которых был ребенок, съехал в кювет. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано | Тихвин".

ДТП произошло на трассе Тихвин-Санкт-Петербург через 8 км после деревни Свирь. По сообщению водителя иномарки, в результате происшествия никто не пострадал. Однако мужчина обратился к соотечественникам с просьбой помочь найти кошку, которая сбежала от испуга. Хозяева до сих пор не могут найти питомца.



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Фото: ВКонтакте / id428133751