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Водитель потерял кошку в результате ДТП в Тихвинском районе
Сегодня, 15:52
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Водитель потерял кошку в результате ДТП в Тихвинском районе

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Животное убежало после того, как машина улетела в кювет.

В понедельник, 20 июля, в Тихвинском районе произошла авария: водитель с несколькими пассажирами, среди которых был ребенок, съехал в кювет. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано | Тихвин". 
ДТП произошло на трассе Тихвин-Санкт-Петербург через 8 км после деревни Свирь. По сообщению водителя иномарки, в результате происшествия никто не пострадал. Однако мужчина обратился к соотечественникам с просьбой помочь найти кошку, которая сбежала от испуга. Хозяева до сих пор не могут найти питомца. 


Ранее мы рассказали о том, что микроавтобус столкнулся лоб в лоб в BMW на "Скандинавии".
Фото: ВКонтакте / id428133751 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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