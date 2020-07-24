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Микроавтобус столкнулся лоб в лоб в BMW на "Скандинавии"

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На месте ДТП образовались 2 пробки.

В четверг, 23 июля, на трассе "Скандинавия" произошло жесткое ДТП с участием BMW и микроавтобуса Mercedes. Машины столкнулись на полном ходу. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Согласно предварительным данным, авария произошла около 16:00 на 65-ом километре. Водителям была предложена медицинская помощь и госпитализация, но никто серьезно не пострадал. 

Известно, что на время устранения следов происшествия, на месте ДТП образовались две огромные пробки – как в сторону Выборга, так и в сторону Петербурга. 


Ранее мы рассказали о том, что  в  Выборге произошла авария у ЦРБ.

Фото: ВКонтакте / spb_today

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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