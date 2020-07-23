В Выборге произошла авария у ЦРБ

Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Сегодня, 23 июля, в Выборге произошла серьезная авария. ДТП произошло на ул. Октябрьская, 2, рядом с парком Монрепо. Об этом сообщил очевидец. По его словам, водитель и пассажир были в наркотическом или алкогольном опьянении.

По предварительной информации, автомобиль ехал с Северного поселка, зацепил знак на большой скорости и затем съехал на обочину и задел дерево. Водитель автомобиля не справился с управлением.

Пострадавшие находятся в Центральной районной больнице г. Выборга в тяжелом состоянии.