Водитель посадил за руль маленькую девочку на Малоохтинской набережной

Очевидцы предположили, что девочка сидела на руках отца.

Во вторник, 9 февраля, петербуржцы заметили за рулем "Шкоды" на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По Малоохтинской набережной в 16:15 в левом ряду ехала Шкода, а ей управляла маленькая девочка на коленях у отца сообщил петербуржец.

По факту произошедшего региональное ГУ МВД проводит проверку, заявителя уже пригласили для предоставления видеозаписи. "Фонтанка" выяснила, что хозяин машины злостный нарушитель ПДД: более полусотни штрафов за последние два года.

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