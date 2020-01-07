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Водитель посадил за руль маленькую девочку на Малоохтинской набережной

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Очевидцы предположили, что девочка сидела на руках отца.

Во вторник, 9 февраля, петербуржцы заметили за рулем "Шкоды" на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

По Малоохтинской набережной в 16:15 в левом ряду ехала Шкода, а ей управляла маленькая девочка на коленях у отца

сообщил петербуржец. 

По факту произошедшего региональное ГУ МВД проводит проверку, заявителя уже пригласили для предоставления видеозаписи. "Фонтанка" выяснила, что хозяин машины злостный нарушитель ПДД: более полусотни штрафов за последние два года. 

Ранее мы писали, что в школе №588 Колпинского района загорелся кабинет директора.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: ребенок ехал за рулем, ребенок за рулем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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