Депутат Светлана Малашкова ответила пользователям на обвинения в нарушении правил дорожного движения

Напомним, женщина посадила за руль автомобиля своего 10-летнего сына. Она учила ребенка водить машину.

Депутат МО "Город Гатчина" прокомментировала скандал, объектом которого она стала, посадив несовершеннолетнего сына за руль иномарки. Свое мнение женщина высказала на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Светлана Малашкова заявила, что ее ошибка лишь в том, что она опубликовала видео со взрослеющим ребенком и забыла, что "подписчики могут сдать ее СМИ". Женщина возмутилась, что люди обращают внимание на конфликты, но не видят реальные проблемы. Так, она привела в пример историю с пенсионеркой-блокадницей, которая вcкрыла живот, не дождавшись помощи медиков.

Совсем забыла, что нужно тише-тише, ведь мыши все видят и ждут момента. У нас время наступило, когда не дай бог лишнее скажешь и покажешь - везде свои уши и доносы. Светлана Малашкова, депутат МО "Город Гатчина"

Депутат заявила, что больше давать комментарии по этой ситуации не будет и попросила общественность подумать над ее словами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Гатчинский депутат выложил в сеть видео с 10-летним сыном, который управляет иномаркой.

Фото: Светлана Малашкова, ВКонтакте