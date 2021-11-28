Гатчинский депутат выложил в сеть видео с 10-летним сыном, который управляет иномаркой

На кадрах ребенок ведет машину, сидя у мамы на коленях. Женщина подсказывает ему.

Представительница совета депутатов Гатчины Светлана Малашкова опубликовала в сети видео с несовершеннолетним сыном, который управлял автомобилем, сидя у матери на коленях. Член комиссии по вопросам правопорядка попала в серьезный скандал.

Видео в Instagram уже удалено. Но пользователи успели его распространить в социальных сетях. Так, в паблике "Дорожный инспектор" его опубликовал неравнодушный горожанин, который отметил, что многие паблики Ленобласти не стали выкладывать скандальный ролик, боясь конфликта с представительницей власти.

В гатчинских пабликах тишина, я понимаю. Никто не хочет ругаться с местной депутатшей... Дама-депутат из Гатчины решила поучить сына водить машину на заснеженной дороге. Руль он бросил, увидев автомобиль. Весело и с прибаутками мать запилила кадры в сеть, а потом удалила..." Анонимный пользователь, "Дорожный инспектор"

Однако многие комментаторы поддержали Малашкову, заявив, что сами садились за руль в детском возрасте.

Мне в 14 родители купили "Дельту", и на ней гонял по всему городу. Ничего страшного не случилось.

Уж слишком сильно просто народ на любую власть обозлен. Иван Растегаев, "Дорожный инспектор"

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Науки иномарка сбила маму с 4-летней дочкой.