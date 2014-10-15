В Невском районе за рулем Volkswagen находилась маленькая девочка

Инцидент возмутил очевидцев, которые утверждают, что ребенок управлял автомобилем на проспекте Обуховской Обороны.

В Невском районе заметили девочку лет пяти-шести, которая сидела на коленях у водителя автомобиля Volkswagen. Свидетели уточняют, что машина находилась в движении. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 18 сентября. ак уточнил автор поста, инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны.

В Сети комментаторы удивились отношению взрослых к ситуации. Они начали волноваться за здоровье малышки: в случае взрыва подушек безопасности, ребенок мог бы получить серьезные травмы. Но есть и те, кто назвал мужчину плохим водителем за то, что тот сам ехал с телефоном в руках и отвлекался от вождения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе 16-летняя девушка попала под машину.

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