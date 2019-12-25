В Невском районе 16-летняя девушка попала под машину

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 17 сентября, в Невском районе школьница оказалась под колесами "Вольво". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину. Несчастье произошло около 6:30 утра. Пострадавшую забрала карета скорой помощи. Известно, что 16-летняя пациентка находится в тяжелом состоянии.

За рулем "Вольво" находился 34-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

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Фото: Piter.tv