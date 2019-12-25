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В Невском районе 16-летняя девушка попала под машину
Сегодня, 10:12
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В Невском районе 16-летняя девушка попала под машину

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Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 17 сентября, в Невском районе школьница оказалась под колесами "Вольво". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину. Несчастье произошло около 6:30 утра. Пострадавшую забрала карета скорой помощи. Известно, что 16-летняя пациентка находится в тяжелом состоянии.

За рулем "Вольво" находился 34-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двух детей сбили на бульваре Трудящихся в Колпино.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в невском районе, дтп со школьницей, попала под машину, транспорт
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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