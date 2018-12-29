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В Петербурге оштрафовали водителя, устроившего экстремальные гонки на ватрушке

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Нарушителю придется заплатить 1000 рублей.

Сотрудники ГИБДД Петербурга возбудили дело об административном правонарушении в отношении водителя, который устроил экстремальные гонки на ватрушке по городу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел 27 января на 94-м км КАД. По словам свидетелей происшествия, водитель ВАЗ усадил своего знакомого на ватрушку и гнал с таким прицепом на скорости 100 км/ч. Пользователи интернета опубликовали в сети видеоролик, с которым внимательно ознакомились правоохранители.

Нарушителя удалось вычислить и доставить в полицейский участок. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей, предусмотренный статьей "Нахождение вне кабины автомобиля".

Ранее в центре Петербурга произошло аналогичное нарушение. На этот раз на ватрушке катались двое — девушка и парень. Молодые люди сами снимали себя на камеру.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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