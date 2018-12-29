ГИБДД расследует "покатушки" петербуржцев на ватрушке

Правоохранителей заинтересовала видеозапись в Instagram.

Отдел ГИБДД по Центральному району Петербурга возбудил административное расследование в отношении петербуржцев, которые прокатились на привязанной к машине ватрушке по центру города. Правоохранителей, в частности, заинтересовала видеозапись молодых людей в Instagram.

Как пишет "Фонтанка", стражам порядка удалось установить личность владельца автомобиля, к которому была привязана ватрушка. Известно, что за этой машиной числится уже около десяти нарушений, причем совершили их разные люди.

Ранее мы писали, что лихачи прокатились на ватрушках по КАД.

Видео: Instagram / shah_king7