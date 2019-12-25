В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания других горожан на ватрушке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкинском районе мужчина устроил стрельбу из-за катания других горожан на ватрушке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Шушары на территории школы у дома 70/72 по Мокколовской улице. Как оказалось, местный житель прицепил ватрушку к своему автомобилю и катал знакомую. Однако, 50-летнему мужчине не понравилась такая зимняя забава. В итоге он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что на площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар.

Фото: pixabay