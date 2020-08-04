Водитель погиб после столкновения со столбом в Кронштадте

Водитель скончался после столкновения с опорой уличного освещения в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
Инцидент произошел около 8 утра 4-го августа на проспекте Ленина у дома №45. За рулем "Хендэ" находился мужчина 1958-го года рождения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти пострадавшего.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что утром на Парнасе произошло массовое ДТП.
Видео: Piter.TV
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