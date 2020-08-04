  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
86
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Водитель погиб после столкновения со столбом в Кронштадте

0 0

Возможно, причиной смерти стала не авария.

Водитель скончался после столкновения с опорой уличного освещения в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 8 утра 4-го августа на проспекте Ленина у дома №45. За рулем "Хендэ" находился мужчина 1958-го года рождения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти пострадавшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что утром на Парнасе произошло массовое ДТП. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, уличное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии