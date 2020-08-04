Водитель погиб после столкновения со столбом в Кронштадте

Возможно, причиной смерти стала не авария.

Водитель скончался после столкновения с опорой уличного освещения в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 8 утра 4-го августа на проспекте Ленина у дома №45. За рулем "Хендэ" находился мужчина 1958-го года рождения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти пострадавшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что утром на Парнасе произошло массовое ДТП.

Видео: Piter.TV