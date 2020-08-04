Утром на Парнасе произошло массовое ДТП

По предварительным данным, есть пострадавший.

Утром 4-го августа на Парнасе произошло столкновения четырех автомобилей, об этом очевидцы сообщили с социальных сетях.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Николая Рубцова. Среди участников ДТП есть автомобиль такси. На месте находится несколько карет скорой помощи. По слова очевидцев, есть пострадавший. Также на кадрах видно, что медики оказывают помощь мужчине, который лежит на асфальте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Uber отправил "Ладу" в березу на проспекте Энгельса.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK