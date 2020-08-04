Uber отправил "Ладу" в березу на проспекте Энгельса

Сведения о пострадавших не поступали.

В ночь на 4 августа в Выборгском районе Петербурга произошла авария. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, возле дома №71 на проспекте Энгельса Uber столкнулся с "Ладой Ларгус". В результате ДТП отечественный автомобиль улетел в березу.

На записи видно, что удар пришелся на переднюю часть транспортных средств. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники скорой помощи. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в результате ДТП в Московском районе пострадал мотоциклист.

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