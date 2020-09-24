Водитель избил петербурженку на глазах у ее детей

Она сделала ему замечание, так как он хотел заехать на тротуар.

В Петербурге 37-летний фитнес-тренер Александр Векшин набросился с кулаками на женщину с детьми. Она сделала ему замечание за попытку заехать на тротуар. Конфликт попал на видео, ролик опубликовали в группе "Парнас Сити". Там же быстро смогли распознать личность агрессора.

На кадрах видно, как мужчина таскает женщину из стороны в сторону. Затем он уходит обратно к водительскому месту, но снова возвращается и начинает бить женщину кулаками. При все этом присутствовали двое детей пострадавшей.

Я не пропустила его на пешеходном переходе, а пошла по нему, когда он собирался через этот самый переход заехать на тротуар и далее через газон проехать на другую улицу. пострадавшая

Женщина уже написала заявление в полицию.

Видео: ВК/ Парнас Сити