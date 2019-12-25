Водитель перевернувшегося на Богатырском проспекте каршеринга получил переломы ребер

Мужчина, который находился за рулем, не справился с управлением.

Водитель каршеринга, который, по предварительным данным, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, пострадал в аварии в Приморском районе. Мужчина наехал на бордюр, машина перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации Piter.TV, авария произошла в третьем часу ночи 15 апреля. Водитель получил травмы средней степени тяжести, предварительно, перелом ребер. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Изначально водитель утверждал, что не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге полицейские нашли в автомобиле каршеринга более килограмма наркотических веществ.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Рыжкина