Автомобилиста отправили в колонию за смертельное ДТП на Коломяжском

Трагедия произошла в июле прошлого года.

Приморский районный суд Петербурга приговорил автомобилиста Санана Абдуллазаде к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина стал виновником смертельного ДТП на Коломяжском проспекте в июле прошлого года.

В двенадцатом часу ночи 30 июля Абдуллазаде ехал по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей к проспекту Королева. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не ограничил скорость до 40 км/ч, а сохранил высокий темп движения. Два попутных автомобиля с соседних полос сбросили скорость перед зеброй, но не стали для автомобилиста примером. Таким образом, Абдуллазаде выехал на пешеходный переход, не уступив дорогу пешеходу, и наехал на него. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Помимо двух лет в тюрьме автомобилиста ждет лишение прав сроком на два года..

Ранее мы сообщали, что мужчина попал под колеса фургона на КАД.

Фото: Piter.TV