  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина попал под колеса фургона на КАД
Сегодня, 7:17
111
Alena_Zinovieva

Мужчина попал под колеса фургона на КАД

0 0

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В ночь на 8 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

ДТП случилось около 01:50 ночи. На 77-м километре внешнего кольца КАД от Московского шоссе у Софийской улицы мужчина 50 лет попал под колеса фургона Fiat Ducato. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в дорожной аварии в Ленобласти погиб 12-летний мальчик.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, наезд на пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии