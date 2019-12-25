Мужчина попал под колеса фургона на КАД

В ночь на 8 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
ДТП случилось около 01:50 ночи. На 77-м километре внешнего кольца КАД от Московского шоссе у Софийской улицы мужчина 50 лет попал под колеса фургона Fiat Ducato. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что в дорожной аварии в Ленобласти погиб 12-летний мальчик.
Фото: Piter.TV
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